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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 16:44

Пьяный новосибирец угнал у друга авто и поехал в соседнее село

Мужчине грозит до 5 лет колонии
Надежда КАСЬЯНОВА
Угонщику грозит до 5 лет колонии за угон.

Угонщику грозит до 5 лет колонии за угон.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Козловка под Новосибирском пьяный мужчина угнал машину друга, чтобы скататься в соседнюю деревню. Обратно угонщику пришлось возвращаться пешком — машина заглохла.

— 2 января трое приятелей распивали спиртное дома у одного из них. Когда хозяин авто заснул, один из его друзей взял ключи от машины и поехал в соседнее село. Там машина сломалась, угонщик ее бросил и вернулся домой, — рассказали в региональном МВД.

40-летнего мужчину задержали у него дома. Оказалось, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Дело возбудили по статье 166 УК РФ за угон. Сибиряку грозит до 5 лет тюрьмы. Сейчас он находит под подпиской о невыезде.

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