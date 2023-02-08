В Новосибирске после вмешательства судебного пристава привели в порядок девять бомбоубежищ

Девять бомбоубежищ привели в порядок в Новосибирске после вмешательства судебного пристава. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девять бомбоубежищ привели в порядок в Новосибирске после вмешательства судебного пристава. Об этом сообщили в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

При эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны были выявлены различные нарушения. По иску прокуратуры в отдел по особым исполнительным производствам поступил документ, который обязывал устранить все недочеты. Однако должник не спешил этого делать.

− Пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, а затем привлекла его к административной ответственности по части первой статьи 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве) и части первой статьи 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера), − сообщили в публикации.

Только после этого должник устранил все нарушения. В бомбоубежищах установили защитно-герметические двери и герметический ставень аварийного выхода. Также там сделали герметизацию в ограждающих конструкциях. Внутри появился аварийный резервуар, были исправлены системы водоснабжения и теплоснабжения, освобожден аварийный выход.

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