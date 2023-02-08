В Новосибирской области стартовало итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов

В 2023 году в итоговом собеседование по русскому языку участвуют 31 327 9-классников. Фото: Министерство образования НСО

В Новосибирской области сегодня, 8 февраля, стартовало итоговое собеседование по русскому языку для 9 классов. Эта процедура для школьников обязательна и дает допуск к ГИА.

— Процедура итогового собеседования помогает определить готовность школьника по итогам 9 лет обучения. Таким образом, сегодня мы даем старт государственной итоговой аттестации для 9-х классов. Все школы региона готовы к проведению ГИА, надеемся, что все пройдет в штатном режиме. Это очень важный этап для ребят, — рассказал министр образования региона Сергей Федорчук.

По его словам, особенность итогового собеседования не в простом разговоре. Во время процедуры проверяются не только коммуникативные навыки школьников и умение правильно говорить, но и чтение с пересказом прочитанного.

В этом году в регионе итоговое собеседование пройдет у 31 327 9-классников. Для тех ребят, кто по каким-то причинам пропустит или не сдаст его сейчас, состоится повторный этап: 15 марта и 15 мая.

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