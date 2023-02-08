Водитель «ВАЗа» погиб в жёстком столкновении с фурой на трассе под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

Смертельная авария произошла в Болотнинском районе Новосибирской области. Там вечером 7 февраля легковушка столкнулась с грузовиком с прицепом.

– Водитель 1983 года рождения за рулем «ВАЗ-2114» ехал по трассе Р-255 «Сибирь» в сторону Новосибирска. На 112 км автодороги выехал на встречку, где столкнулся с фурой «МАН» с полуприцепом. Управлял большегрузом водитель 1978 года рождения, – сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

ДТП стало фатальным для водителя легковушки. Он погиб на месте от полученных травм.

В полиции проводят проверку аварии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber