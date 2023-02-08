Психиатр рассказал, почему мужчины чаще умирают от анорексии

Психиатр рассказал рассказал о том, что страдающие от анорексии мужчины умирают чаще женщин Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Психиатр Сергей Климчук рассказал рассказал о том, что страдающие от анорексии мужчины умирают чаще женщин. По словам медика, связано это с низкой осведомленностью о болезни и стадом, из-за которого они реже обращаются за помощью.

— Распространенность анорексии и булимии среди мужчин меньше, но она не становится от этого менее опасной. Более того, есть исследования, которые показывают, что высока вероятность, что высокая смертность у мужчин от анорексии обусловлена тем, что они значительно позже получают помощь и позже обращаются к специалистам из-за стигматизации или несвоевременного внимания к этой проблеме, — объяснил врач изданию NEWS.ru.

Кроме того, существуют и системные проблемы в диагностике болезни. Поскольку большинство диагностических критериев и методов лечения базируются на женской модели. А мужчин часто исключают из исследований расстройств пищевого поведения.

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