Воинственный глухарь напал на новосибирских туристов в Шерегеше

Глухарь напал на группу туристов на горнолыжном курорте Шерегеш. Фото: Дмитрий Коваленко

Глухарь напал на группу туристов на горнолыжном курорте Шерегеш. Птица защищала свою территорию от незваных гостей.

Случился инцидент в минувшее воскресенье. Пятеро друзей из Новосибирска катались на склоне, когда внезапно обнаружили, что там они не одни.

— Это не тот склон, где катается основная масса туристов, а территория уже значительно подальше, ближе к лесу. Когда мы увидели птицу — он стал к нам подходить и токать, защищая свою территорию. Я был на сноуборде, хотел немного отъехать, но упал, — рассказал КП-Новосибирск один из новосибирцев Дмитрий Коваленко.

Что происходило дальше — видно на кадрах, которые засняли друзья Дмитрия: сноубордист лежит на снегу, а на него наступает большой глухарь. Отогнать птицу удается, только удерживая лыжными палками.

После этого сибиряки еще немного поснимали глухаря и решили уехать, чтобы больше не беспокоить птицу.

— Я думаю, что этот глухарь выбрал меня не случайно. Мне кажется, в этом есть даже некий сакральный смысл: еще несколько лет назад я работал с одним художником, и он написал картину, где буквально прописана моя встреча с этой птицей, — добавил Дмитрий.

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