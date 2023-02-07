Новосибирца поймали на переделке сигнального оружия в боевое

Сибиряк переделывал сигнальное оружие в боевое. Фото: прокуратура НСО

Жителя Черепаново Новосибирской области поймали на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. Ему предъявили обвинения по статьям 222 и 223 УК РФ.

— 46-летний обвиняемый подыскивал охолощенное либо сигнальное оружие и при помощи слесарных инструментов переделывал его в боевое. После этого обвиняемый сбывал его, — рассказали в региональной прокуратуре.

По данным следствия, мужчине замешан в 42 преступления, связанным с незаконным изготовлением и сбытом оружия. Дело направили в суд. Максимальное наказание, которое грозит сибиряку — 6 лет колонии со штрафом до 200 тысяч рублей.

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