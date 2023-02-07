Бастрыкин заинтересовался историей пенсионерки, проживающей в аварийном бараке под Новосибирском

Бастрыкин заинтересовался историей пенсионерки, проживающей в аварийном бараке. Фото: СК РФ
Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался историей пенсионерки и семьи с ребенком, которые проживают в разваливающемся доме в Барабинске под Новосибирском. Барак признали аварийным еще в 2018 году, однако дом так и не расселили.
— Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Зарипову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — рассказали в региональном Следственном комитете.
Напомним, что следователи совместно с прокуратурой начали проверку на предмет халатности должностных лиц, которые отвечали за расселение аварийного жилья.
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