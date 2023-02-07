Новосибирцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в феврале

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в феврале. Фото: Даниил ОПАРИН

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в феврале 2023 года. Информацию КП-Новосибирск предоставили аналитики сервиса «Работа.ру».

На первом месте оказалась вакансия производителя работ. Сотруднику предстоит организовывать строительные работы, расставлять персонал по участкам, заказывать спецтехнику и вести отчетность. За это предлагают до 160 тысяч рублей.

− Работодатель готов рассмотреть кандидата со строительным образованием не ниже среднего и опытом работы на аналогичной должности от 1 года. Вакансия подразумевает вахтовый метод работы, − отметили в пресс-службе.

Далее идет картограф в центре беспилотных технологий с зарплатой до 150 тысяч рублей. Специалист будет создавать топографические планы на основе аэросъемки. Кандидат должен уметь работать в специальных картографических программах.

Тройку самых высокооплачиваемых вакансий замыкает руководитель отдела трейд-маркетинга. В его обязанности входят планирование бюджета, управление отделом, проведение мероприятий, связанных с торговым маркетингом, анализ рынка и конкурентов, а также проведение тендеров на производство наружной рекламы и оформление торговых точек. Специалисту такого профиля готовы платить от 120 тысяч рублей.

Чтобы получить эту должность, нужно иметь высшее экономическое или маркетинговое образование, уметь планировать бюджет, управлять командой и работать с большим количеством информации. Еще одно важное условие – опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет.

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