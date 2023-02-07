Священнослужитель из Новосибирска погиб в ходе спецоперации

Иеромонах Дамаскин погиб, помогая эвакуировать раненых бойцов. Фото: "Ивановская митрополия"

В ходе спецоперации на Украине героически погиб 48-летний иеромонах Дамаскин, насельник Николо-Шартомского мужского монастыря. Воцерковление и первые монашеские послушания иеромонах Дамаскин проходил в мужском монастыре села Козиха в Новосибирской области. Об этом сообщили в администрации Шуйского муниципального района.

— Верность своему долгу, героический подвиг отца Дамаскина — образец подлинного служения Отечеству и людям. Вечная память, — выразил соболезнования губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

Иеромонах Дамаскин отправился в зону СВО в ноябре 2022 года с гуманитарным грузом и решил там остаться для духовного окормления казаков. Священнослужитель героически погиб 23 января 2023 года в ДНР, помогая эвакуировать раненых бойцов. Прощание состоялось 4 февраля.

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