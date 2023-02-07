Спецкомиссия проголосовала за лишение «Экологии-Новосибирск» статуса регоператора по обращению с ТКО

"Экологию-Новосибирск" вновь хотят лишить звание регоператора.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Спецкомиссия проголосовала за наличие оснований лишения «Экологии-Новосибирск» статуса регионального оператора по обращению с ТКО в регионе. Основаниями для этого стало то, что компания не предоставила в Министерство ЖКХ банковскую гарантию. А она является ключевым условием соглашения между регоператором и правительством.
В министерстве ЖКХ и энергетики региона, в свою очередь, сообщили, что пока что окончательное решение о самом лишении принято не было.
— По закону принятие решения о лишении статуса регионального оператора принимается министерством ЖКХ и энергетики Новосибирской области в виде приказа о лишении статуса. В настоящее время решение о лишении статуса приказом не утверждено, — сообщили в министерстве.
Пока же «Экология» продолжает заниматься вывозом мусора, принимают оплату за коммунальные услуги и рассчитываются с перевозчиками.
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