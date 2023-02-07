В Новосибирске для участников «Лыжни России» запустят специальную электричку

Для участников «Лыжни России» запустят специальную электричку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирск готовится к проведению XLI открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Традиционно мероприятие привлекает большое количество спортсменов. Поэтому для обеспечения транспортной доступности было решено вывести на маршрут дополнительную электричку.

Состоится спортивное мероприятие на лыжной трассе, прилегающей к территориям лыжных баз им. А. Тульского и им. В. Пелеганчука, в субботу, 11 февраля.

— Лыжня России» — это самое массовое спортивное мероприятие в России, на него приезжают тысячи спортсменов и любителей здорового образа жизни из Новосибирска и из других городов. Поэтому организация соревнований должна быть на высшем уровне. Принятые меры в плане обеспечения транспортной доступности должны положительно сказаться на численности участников, — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам вице-мэра Анны Терешковой, по маршруту будут ходить дополнительные рейсы. Рекомендуется воспользоваться именно электричкой, а не личным транспортом, чтобы не создавать пробки на дорогах.

— 11 февраля в 8:58 электропоезд отправляется со станции «Новосибирск-Восточный» со всеми остановками и прибывает на станцию «Сеятель» в 10:00. Мы предлагаем участникам воспользоваться электричкой, чтобы избежать пробок и скопления машин. Пассажиров, прибывших на электропоезде, будут встречать автобусы, которые доставят их до места проведения гонок. Они также будут служить пунктами обогрева на протяжении всего времени, пока продолжаются соревнования. Этими же автобусами участники будут доставлены к обратному электропоезду. Он отправляется со станции «Сеятель» в 14.30 и прибывает на станцию «Новосибирск-Восточный» в 15:09, — сообщила Терешкова.

Людей, прибывших на мероприятие на личном транспорте, смогут воспользоваться парковкой и услугами парковщиков. В этом году парковочных мест запланировали около тысячи — на 300 больше, чем в предыдущие годы, чтобы места хватило всем гостям. За чистотой там будет следить мобильная бригада, а порядок обеспечат 6 экипажей ГИБДД.

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