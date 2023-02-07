В Новосибирске парень пытался оформить кредит по чужому паспорту

Парень хотел получить кредит в размере 200 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске парень предъявил чужой паспорт во время оформления кредита. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

28-летний сибиряк пришел в банк, расположенный на улице Гоголя. Он хотел получить кредит в размере 200 тысяч рублей.

− При проверке предоставленных клиентом документов работники банка обнаружили, что мужчина предъявил чужой паспорт, в связи с чем была нажата кнопка тревожной сигнализации, − рассказали в Росгвардии.

На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали парня и передали его полицейским.

− По данному факту возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 30 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество), − сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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