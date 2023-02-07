Новосибирцев к концу недели ждут морозы до – 31 градуса

В Новосибирск возвращаются суровые морозы. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске к концу рабочей недели ждут резкое похолодание до – 31 градуса. Об этом сообщает сервис прогноза погоды Gismeteo.

По прогнозам синоптиков сервиса, столбик термометра опустится ниже отметки в – 30 градусов в пятницу и субботу, 10 и 11 февраля.

Тем временем в мэрии Новосибирска подтверждают, что холода вернутся, но максимальной температурой называют – 27 градусов.

– В первой декаде февраля ожидается от – 12 до – 17 градусов, местами до – 27 в ночное время, – сообщил на аппаратном совещании в мэрии глава департамента по ЧС Сергей Куценко.

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