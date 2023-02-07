Жительница Новосибирска продала младенца за 850 тысяч рублей и получила условный срок

Жительница Новосибирска продала ребенка торговцам людьми за 850 тысяч рублей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жительница Новосибирска родила ребенка как суррогатная мать и продала его преступным бизнесменам. Ее осудили по статье о торговле людьми, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Еще в 2019 году сибирячка решила стать суррогатной матерью через компанию «Дидилия». В августе 2020 года она родила ребенка в Красноярске после искусственного оплодотворения за границей.

– После этого злоумышленница получила свидетельство о рождении ребенка, в котором указала себя в качестве матери, оформила доверенность на имя руководителя фирмы и его сообщников на распоряжение ее новорожденным ребенком, – сообщили в прокуратуре.

За продажу новорожденного сибирячка заработала 850 тысяч рублей. Младенца забрал директор фирмы. По данным следствия, ребенка планировали перепродать третьим лицам.

Кроме того, прокуратура выявила еще несколько случаев преступного суррогатного материнства. Главврача медцентра, в котором родились дети, уличили в халатности, а расследование в отношении компании, торгующей детьми, продолжается.

Мать получила 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

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