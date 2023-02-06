В Новосибирске закроют проезд по улицам Станиславского и Широкой

В Новосибирске закроют поезд по улицам Станиславского и Широкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске закроют поезд по улицам Станиславского и Широкой. Это связано со строительством четвертого моста.

Как сообщается в проекте постановления на сайте муниципалитета сказано, что закрыта будет проезжая часть на участке улицы Станиславского от площади Энергетиков до площади Труда. Действовать ограничения будут с 11 вечера до 5 утра с 21 по 28 февраля. Объезд будет организован по улице Станиславского, Станционной, Котовского и по улице Бетонный проезд.

С 15 по 22 марта ночью нельзя будет проехать по улице Широкой со стороны улицы Ватутина в направлении Станиславского. Объезд будет проведет по улице Ватутина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber