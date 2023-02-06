График работы общественного транспорта в Новосибирске 23 февраля 2023 года: что изменится

23 февраля транспорт будет ездить по графику выходного дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце месяца нас ждут долгие выходные, в мэрии города рассказали, какой будет график работы общественного транспорта в Новосибирске 23 февраля 2022 года.

— Работа муниципальных маршрутов регулярных перевозок будет осуществляться в соответствии с графиком выходного дня, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Изменения в работе коснутся только наземного транспорта. Узнать график движения нужного вам автобуса, троллейбуса, маршрутного такси или трамвая можно на сайте МКУ «ЦУГАЭТ». Для этого нужно с строке «Расписание» выбрать номер и направление маршрута и выбрать тип расписание «Выходное».

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