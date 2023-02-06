Губернатор определил направление научно-технического развития Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников определил ориентиры для развития новосибирского научно-технологического прогресса. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В понедельник, 6 февраля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел оперативное совещание с членами правительства региона. В честь наступающего Дня российской науки с докладом об организации поддержки отраслевых научно-технических проектов на совещании выступил глава министерства науки и инновационной политики области Вадим Васильев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

В 2022 году основной задачей МНиИП региона было выстраивание тесного сотрудничества между органами власти, институтами, вузами и предприятиями. Целью министерства в условиях масштабных задач, в том числе связанных с санкциями, стало формирование «бесшовной» системы поддержки проектов.

Как уточнил Вадим Васильев, исследования и разработки, которые поддерживает министерство, сейчас будут направлены на решение отраслевых задач. Кроме того, эти идеи должны быть востребованы бизнесом.

– Должен быть достигнут синергетический эффект за счёт развития внутрирегиональной кооперации – это даст дополнительный толчок росту экономики Новосибирской области. Эта установка актуальна и в 2023 году, жду докладов от каждого министерства в первом квартале, – сообщил Андрей Травников в ходе совещания.

Новосибирская область заняла шестое место в рейтинге регионов-лидеров по технологическому прогрессу. По поручению президента каждый регион разрабатывает свою программу научного развития, вместе с реализацией нацпроекта «Наука и развитие». В 2022 году на эти цели было выделено 850 миллионов рублей, в этом году области предоставлено почти в 1,3 раза больше средств. Кроме того, финансирование коммерциализации проектов выросло до 170 миллионов рублей.

В программу Новосибирской области, помимо проекта Академгородок 2.0, программы СиббиоНОЦ, научной и инновационной деятельности, вошли новые направления. Добавились приоритетные производственные проекты и научно-технологическое развитие отраслей, каждая из которых формирует свою проблематику.

Губернатор заметил, что у каждого министерства региона есть свои программы поддержки отраслей. Эта поддержка должна предоставляться помимо выделяемых федеральных субсидий.

Глава региона поручил актуализировать перечень задач, которые будут поставлены перед научными организациями, университетами и инновационными предприятиями области.

Ранее губернатор не раз подчеркивал необходимость донастройки многочисленных мер поддержки отраслей, организаций и предприятий для того, чтобы внедрять в производство внутренние научно-технические разработки.

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