Военнослужащий из Новосибирской области получил три медали за СВО

Военнослужащий Дмитрий из Барабинска получил три медали за СВО. Фото: Александр КОЦ / Telegram-канал «Своих не бросаем (Барабинск)».

Военнослужащий Дмитрий из Новосибирской области получил три медали за время проведения спецоперации. Благодарные земляки из Барабинского района отправили для него и других бойцов гуманитарную помощь в зону СВО.

Дмитрий окончил школу № 47 в Барабинске, и с 2014 года служит по контракту в Войсках радиоэлектронной борьбы РФ. О герое с позывным Синица-2 рассказали в Telegram-канале «Своих не бросаем (Барабинск)».

С февраля прошлого года Дмитрий получил три награды за выполнение задач на спецоперации. Он награжден медалью Жукова – за Чернигов, «За воинскую доблесть» – за Кременную, а также «За боевые отличия» – после действий в Лимане.

Барабинцы отправили Дмитрию две зимних палатки, коробку носков от вязальщиц из деревни, рации, аптечки и другую необходимую гуманитарную помощь.

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