В Новосибирске кот спас спящих хозяев от грабителей

Кот вовремя разбудил хозяев. Фото: Виктория МИНАЕВА

Суд вынес приговор жулику, которого кот сдал хозяевам квартиры. Об этом КП-Новосибирск рассказали в прокуратуре.

История началась в ноябре 2022 года, когда хозяйка квартиры и ее сожитель проснулись от шума, который устроил кот в соседней комнате. Они вышли в зал и увидели двух мужчин в черных масках. Один из них закричал: «С вами работает ОМОН». И после этого они выбежали из квартиры с мешком за плечами.

Хозяева кинулись в погоню за ворами. Один из грабителей во время погони снял маску, бросил мешок и скрылся вместе с подельником. Женщина вызвала полицию.

Позже выяснилось, что жулики пытались украсть 35 кг меди на сумму более 12 тысяч рублей. Правоохранители задержали 32-летнего подозреваемого – это был знакомый хозяйки квартиры и ее сожителя. Ранее он был судим за грабеж. А еще он незадолго до случившегося собирался снимать комнату у потерпевшей, даже взял ключи.

- Подсудимый признал вину, написал явку с повинной. Его знакомый стал свидетелем в деле. Суд назначил мужчине два года колонии особого режима, приговор не вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

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