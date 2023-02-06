Новосибирцы пожаловались на водителя трамвая, который бросил пассажиров и ушел в магазин

Водитель трамвая сбежал в магазин в свой законный перерыв. Фото: АСТ-54.
Новосибирцы пожаловались на машиниста трамвая № 11, который якобы бросил пассажиров на площади Калинина и сбежал в магазин. Об этом очевидцы анонимно сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
– Люди стоят мерзнут минут 10, просто ждут, когда водитель прибежит из магазина, – рассказал свидетель инцидента.
Позже стало известно, что водитель высадил людей на конечной остановке и остановился в положенном месте на перерыв, предусмотренный по расписанию.
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