Новосибирцы пожаловались на водителя трамвая, который бросил пассажиров и ушел в магазин

Водитель трамвая сбежал в магазин в свой законный перерыв. Фото: АСТ-54.

Новосибирцы пожаловались на машиниста трамвая № 11, который якобы бросил пассажиров на площади Калинина и сбежал в магазин. Об этом очевидцы анонимно сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

– Люди стоят мерзнут минут 10, просто ждут, когда водитель прибежит из магазина, – рассказал свидетель инцидента.

Позже стало известно, что водитель высадил людей на конечной остановке и остановился в положенном месте на перерыв, предусмотренный по расписанию.

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