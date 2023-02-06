В Новосибирск на День космонавтики с гастролями приедет «Квартет И»

В Новосибирск на День космонавтики приезжает с гастролями «Квартет И».
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
В Новосибирск с гастролями приезжают актеры «Квартета И»: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Александр Демидов и Камиль Ларин. Концерт пройдет в ДК Железнодорожников 12 апреля, сообщают на сайте Кассы.ру.
Актеры утверждают, что почти не репетировали спектакль, и он больше будет похож на неформальную встречу со зрителями или «застольные» разговоры.
«Квартет И» поделится с залом любимыми песнями, стихами, отрывками из фильмов, рассказами о себе и случаями из жизни.
Стоимость билетов начинается от 2500 рублей.
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