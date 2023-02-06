В новосибирском Академгородке построят крытый ледовый комплекс

В Новосибирске построят крытый спорткомплекс по концессии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске по концессии построят новый ледовый комплекс. Он будет расположен в Академгородке, указано в постановлении на сайте мэрии города.

Комплекс построят на улице Полевой, возле образовательного центра «Горностай». Площадь здания составит около 10,5 тысяч квадратных метров.

Также по концессионному соглашению планируют построить музей имени А. И. Покрышкина на улице Станиславского.

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