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НовостиОбщество6 февраля 2023 0:47

В новосибирском Академгородке построят крытый ледовый комплекс

Его разместят на улице Полевой
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске построят крытый спорткомплекс по концессии.

В Новосибирске построят крытый спорткомплекс по концессии.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске по концессии построят новый ледовый комплекс. Он будет расположен в Академгородке, указано в постановлении на сайте мэрии города.

Комплекс построят на улице Полевой, возле образовательного центра «Горностай». Площадь здания составит около 10,5 тысяч квадратных метров.

Также по концессионному соглашению планируют построить музей имени А. И. Покрышкина на улице Станиславского.

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