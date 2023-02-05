«Самому младшему два месяца»: два ребенка и взрослые погибли в ДТП на трассе «Кемерово-Новосибирск»

На месте работают правоохранители. Фото: телеграм-канал «Полиция Кузбасса».
Два ребенка и взрослые погибли в ДТП на трассе «Кемерово-Новосибирск». Об этом сообщается в телеграм-канале «Полиция Кузбасса».
- Сегодня около 20:00 в Топкинском муниципальном округе на 239 км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» произошло столкновение автомобиля «Фольксваген Поло» и грузовика «Хино Рейнджер»., - сообщили в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением, когда увидел на дороге дикое животное и выехал на встречную полосу.
- В результате ДТП смертельно травмированы водитель и три пассажира «Фольксвагена», двое из которых несовершеннолетние – 3-летняя девочка и 2-месячный мальчик, - говорится в сообщении.
На месте ДТП организовано реверсивное движение.
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