С чиновником все в порядке.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
Сергей Меняйло экс-полпред президента СФО попал под обстрел на СВО. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
- В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий, - сообщил чиновник.
Напомним, что Сергей Меняйло находился на посту полпреда президента РФ в СФО с 2016 года. Должность он покинул в 2021 году. Его назначили главой Республики Северная Осетия.
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