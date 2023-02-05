Президент России Владимир Путин может открыть новый терминал в аэропорту «Толмачево»

Владимир Путин может принять участие в открытии терминала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На следующей неделе Владимир Путин откроет новые аэропорты страны. Об этом сообщает издание «Вести».

- 100-летие отмечает российская гражданская авиация. Президент встретится с представителями отрасли, будет участвовать в торжественном вечере по случаю праздника и по телемосту откроет новые аэропорты, - говорится в сообщении издания.

По предварительной информации, Владимир Путин так же откроет новый терминал в аэропорту «Толмачево». Однако, в пресс-службе эту информацию не подтверждают.

- У нас нет никакой информации про телемост. Скажем одно, мы к открытию готовы, - прокомментировали КП-Новосибирск в ведомстве.

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