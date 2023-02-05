«Я упала на живот, началось кровотечение»: многодетная мама из Новосибирска рассказала, что ее ударил муж

Оксана Усова назвала причину развода. Фото: предоставлено Оксаной Усовой

Многодетная мама из Новосибирска Оксана Усова раскрыла причину развода с мужем. Об этом она рассказала в интервью с режиссером документального кино Еленой Погребжинской. Тогда многодетная мама была беременна 10 ребенком.

- Ударил, я упала на живот. У меня открылось кровотечение. Старший сын вместе с реаниматологами выносили меня на руках. Счет шел на минуты. Я тогда приняла большую дозу кровоостанавливающих и меня довезли до больницы, - рассказала Оксана Усова в интервью.

Оксана признается, что не смогла сделать вид, что все хорошо.

- Есть черта, через которую нельзя переходить. Потом думала, что у нас все наладится. Потом мы узнали об онкологии восьмой дочери – Любы. И знаете, беда либо соберет людей, либо она окончательно расколет. Нашим отношениям с мужем окончательно пришел конец, - подытожила Оксана.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер