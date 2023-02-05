С погибшим простились в доме культуры. Фото: vk.com/suzunskiynso

Мобилизованный Сергей Блинов из Новосибирской области погиб в зоне СВО. Прощание с погибшим состоялось в районном доме культуры.

- Память о Сергее Вячеславовиче навсегда останется в наших сердцах. Его имя будет рядом с именами наших дедов, которые погибли в Великой Отечественной войне, - произнес речь Александр Осипов, исполняющий обязанности главы Сузунского района.

На прощании так же присутствовали военный комиссар Сузунского района,представитель воинской части, где служил Сергей и директор предприятия, на которым работал мобилизованный.

Сузунцы почтили память погибшего минутой молчания и проводили Сергея в последний путь.

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