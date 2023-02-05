Точная дата открытия пока неизвестна. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В ТРЦ «Аура» вместо Massimo Dutti откроется Store by Lukse. Вывеску на отделе заметили горожане в эти выходные.

- Скоро открытие! – гласит баннер, растянутый на весь бутик.

Напомним, что Massimo Dutti закрылся в летом 2022 года. Как было известно на тот момент, сотрудникам магазина выплатили по пять ежемесячных окладов и дали хорошие рекомендации. Так же из Новосибирска ушли Bershka, Zara, Pull&Bear и многие другие бренды.

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