Точная дата открытия пока неизвестна.
Фото: Анастасия ХРОМЫХ
В ТРЦ «Аура» вместо Massimo Dutti откроется Store by Lukse. Вывеску на отделе заметили горожане в эти выходные.
- Скоро открытие! – гласит баннер, растянутый на весь бутик.
Напомним, что Massimo Dutti закрылся в летом 2022 года. Как было известно на тот момент, сотрудникам магазина выплатили по пять ежемесячных окладов и дали хорошие рекомендации. Так же из Новосибирска ушли Bershka, Zara, Pull&Bear и многие другие бренды.
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