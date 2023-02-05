«Все будто стерто из памяти»: мошенники выудили у новосибирского пенсионера 3 миллиона рублей

Мошенники выудили из мужчины 3 миллиона рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенники выудили у 62-летнего пенсионера из Новосибирска 3 миллиона рублей. Об этом рассказали его родственники.

- У отца списали накопления с карты и оформили на него огромный кредит. Причем после этого они получили доступ к одному из онлайн-банков и оттуда в две транзакции вывели деньги. Мы когда узнали, то сразу написали заявление в банк, но нам пришел отказ. Мол, сами взяли, сами платите, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, дочка пострадавшего.

По словам самого пенсионера, ему позвонили из «банка» и сказали, что на него оформил кредит человек с такой же фамилией как у него. Мол, надо срочно его заблокировать.

- Я не поверил и сказал, что сейчас позвоню в банк и спрошу. Звонивший сказал, почему я ему не верю, а откуда он тогда знает мой телефон, ФИО, назвал номер номер карты, остаток по счету и остаток на сберегательном счете. Потом он сказал, что сам свяжется со службой безопасности и перезвонит. Через 5 минут перезванивает и представляется сотрудником безопасности банка и что ему сейчас передали сведения из банка про мой случай и что если у меня есть средства, то их нужно заблокировать. Что я и сделал, но не помню, как - все будто стерто из памяти, - описывает произошедшее дедушка.

Пенсионер написал заявление в полицию. По подсчетам родных, мошенники выманили из мужчины 3 миллиона рублей.

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