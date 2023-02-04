Снова утонем в сугробах: в Новосибирске с 6 февраля ожидается новая волна снегопадов

В Новосибирске следующая неделя будет снежной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С новой рабочей неделей в город вернутся снегопады и похолодание до -27 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский УГМС.

— 6 февраля температура воздуха опустится до — 24 градусов в городе и до -27 — по области. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Во вторник, 7 февраля, столбики термометров покажут — 24 градуса. По области снова местами пройдет снег, — сообщают синоптики.

По данным Росгидрометцентра, осадки также будут идти 8 и 9 февраля. Ночью в эти даты похолодает до -18 и -21 градуса соответственно.

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