Мэрия Новосибирска подала иск к рекламной компании на 53 миллиона рублей

Городской центр наружной рекламы требует через суд взыскать с «Дизайнмастера» 53 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новосибирский центр «Городской центр наружной рекламы» подал иск к компании «Рекламные технологии», известной под брендом «Дизайнмастер» на сумму свыше 53 миллиона 276 тысяч рублей.

В документах Арбитражного суда Новосибирской области сказано, что сумма из иска - это пеня, которую городской центр взыскивает с компании. Ранее в мэрии Новосибирска сообщали, что компания нарушает условия размещения и эксплуатации рекламных конструкций. До этого к «Дизайнмастеру» подавали еще три иска, не связанных с мэрией.

Предварительное судебное заседание по делу пройдёт 13 марта 2023 года.

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