«Вытаскивал телефоны из одежды»: в Новосибирске задержали серийного карманника

В Новосибирске задержали серийного карманника: он вытаскивал телефоны из карманов людей в транспорте. Фото: Кадр из видео\ГУ МВД по НСО
В Новосибирске задержали серийного карманника: он вытаскивал телефоны из карманов людей в транспорте.
— С ноября 2022 года по январь этого года в полицию поступили 11 заявлений от жителей разных районов Новосибирска. Потерпевшие — мужчины и женщины разного возраста — рассказывали, что мобильные телефоны пропадали у них по вечерам в транспорте из карманов верхней одежды, — рассказали в областном МВД.
Задержать карманника удалось с поличным: прямо во время одной из краж около остановки НГПУ. При личном осмотре у нее изъяли похищенные телефон.
Полиция установила его причастность к 11 кражам. Сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Сам мужчина признал свою вину. Украденные телефоны он позже продавал.
Против сибиряка возбудили уголовное дело за кражу по статье 158 УК РФ.
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