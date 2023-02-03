«Вытаскивал телефоны из одежды»: в Новосибирске задержали серийного карманника

В Новосибирске задержали серийного карманника: он вытаскивал телефоны из карманов людей в транспорте. Фото: Кадр из видео\ГУ МВД по НСО

В Новосибирске задержали серийного карманника: он вытаскивал телефоны из карманов людей в транспорте.

— С ноября 2022 года по январь этого года в полицию поступили 11 заявлений от жителей разных районов Новосибирска. Потерпевшие — мужчины и женщины разного возраста — рассказывали, что мобильные телефоны пропадали у них по вечерам в транспорте из карманов верхней одежды, — рассказали в областном МВД.

Задержать карманника удалось с поличным: прямо во время одной из краж около остановки НГПУ. При личном осмотре у нее изъяли похищенные телефон.

Полиция установила его причастность к 11 кражам. Сумма ущерба составила около 600 тысяч рублей. Сам мужчина признал свою вину. Украденные телефоны он позже продавал.

Против сибиряка возбудили уголовное дело за кражу по статье 158 УК РФ.

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