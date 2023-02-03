«У него порок сердца, была операция»: в Новосибирске взрослые мужчины избили шестиклассника

Мама пострадавшего мальчика написала заявление в полицию.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
В Новосибирске около школы № 212 взрослые мужчины избили шестиклассника. Инцидент произошел в четверг, 2 февраля.
— Моего 12-летнего сына избили двое неизвестных мужчин. Со слов очевидцев — это были родители другого ученика. У ребенка очень серьезные травмы, его пришлось везти в больницу. И это все притом, что у него порок сердца и он дважды оперированный, — написала мама мальчика в соцсетях.
Как пояснила сибирячка КП-Новосибирск, после случившегося она написала заявление в полицию. Сейчас женщина также ищет свидетелей произошедшего, которые могут сообщить что-то о мужчинах, напавших на ребенка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер