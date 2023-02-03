В Новосибирской области обнаружили древние захоронения на озерах Таштагол и Аялвач

Древние захоронения обнаружили новосибирские ученые в Чановском районе. Фото: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН

Древние захоронения обнаружили новосибирские ученые в Чановском районе. Располагались они у озер Таштагол и Аялвач, рассказали на сайте Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Компания «Транснефть – Западная Сибирь» проводила реконструкцию магистрального нефтепродуктопровода Омск – Сокур. В один из дней им пришло письмо от Государственной инспекции по охране культурного наследия НСО. В нем говорилось, что запроектированная труба проходит по курганным могильникам.

Летом 2022 года специалисты Института развернули там масштабные раскопки. Ученые исследовали около 15 тысяч метров квадратных земли.

− На этой площади располагались восемь курганов, где были найдены средневековые захоронения людей вместе с погребальным инвентарем. В насыпи самого большого кургана обнаружено погребение новорожденного и керамические сосуды. За пределами курганов выявлены грунтовые погребения – парное, одиночные, детские и взрослые, − рассказал руководитель экспедиции Антон Выборов.

Также ученые нашли оружие, предметы быта и украшения из цветных металлов. Один из достаточно редких артефактов – это квадратное кольцо, сделанное из желтого металла и украшенное растительным узором.

После того, как предметы изучат и отреставрируют, их передадут в Государственный музейный фонд. Не исключено, что они станут частью экспозиции Музея истории культуры народов Сибири и Дальнего Востока Института археологии и этнографии СО РАН.

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