Таксист, спасший пенсионерку от мошенников, нашел друга, с которым не виделся 15 лет

Роман благодаря "Комсомолке" нашел друга. Фото: предоставлено Романом Скориным

Таксист Роман Скорин, который спас пенсионерку от мошенников, нашел друга, с которым не виделся 15 лет. История Романа Скорина после публикации в КП-Новосибирск облетела все социальные сети. После такой популярности на Романа вышел старый товарищ. Об этом таксист рассказал КП-Новосибирск.

- В комментариях под постами писали много приятных слов, я был в шоке. Моя дочка как пресс-секретарь отвечала всем. Ей написал мужчина и сказал, что знаком со мной. Оставил свой телефон, - рассказал КП-Новосибирск Роман Скорин, таксист.

Роман был рад снова услышать и пообщаться со старым другом.

– Это все произошло благодаря вашей статье. Спасибо!

Напомним, мошенники вызвали пенсионерке машину, чтобы она сняла кровно скопленные сбережения и отдала им. А таксист, который вез бабушку, проявил бдительность и раскрыл хитрый план преступников.

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