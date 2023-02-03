«Помог другу спрятать труп»: житель Барнаула, став свидетелем преступления, помог избавиться от тела

Барнаулец помог другу-убийце спрятать тело. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Барнауле местный житель пойдет под суд за укрывательство преступления. Мужчина стал свидетелем того, как его друг убил другого человека, и решил помочь товарищу избавиться от тела.

— Убийство произошло в ночь с 19 на 20 сентября 2022 года. Обвиняемый не стал сообщать о нем в полицию, а решил помочь другу спрятать тело. Вместе они загрузили тело в багажник, вывезли на берег Оби и сбросили с обрыва. Одежду погибшего мужчины выкинули в мусорный бак, — рассказал Amic.ru со ссылкой на алтайский Следственный комитет.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и отсидел серьезные сроки за убийство и наркотики. В этот раз ему предъявили обвинение по статье 316 УК РФ за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений. Ему грозит до лет тюрьмы.

Следователи добавили, что над самим убийцей суд уже состоялся. Мужчину приговорили к 8 годам в колонии строгого режима.

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