Власти региона вывели на улицы Новосибирске доптехнику для уборки снега

Власти региона вывели дополнительную снегоуборочную технику на дороги Новосибирска. Фото: Правительство НСО

Власти региона вывели дополнительную снегоуборочную технику на дороги Новосибирска. Такое решение было принято в связи с аномальным количеством выпавших на прошлой неделе осадков.

— Минтранс и минстрой области оперативно вывели на улицы города 40 единиц спецтехники. Это автогрейдеры, погрузчики, тракторы и самосвалы. Работа шла на 30 улицах города, — сообщили в правительстве региона.

В мэрии города сообщили, что в течение 1 февраля на уборку города вышли 155 единиц техники днем и 272 единицы — ночью, в том числе — 117 единиц привлеченной. Вывезено 21920 кубометров снега.

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