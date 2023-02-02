Бердчанина, выстрелившего в живот знакомому из ружья, отправили в колонию

Мужчина выстрелил из ружья в своего знакомого. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бердский городской суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, выстрелившему мужчине в живот из ружья. Его признали виновным в убийстве по статье 105 УК РФ.

— Суд установил, что ночью 30 мая 2022 года в СНТ «Луговое-1» в городе Бердске злоумышленник из личной неприязни выстрелил из гладкоствольного охотничьего ружья в живот потерпевшему, который впоследствии скончался в больнице, — сообщили в областной прокуратуре.

Ранее судимого бердчанина приговорили к 10, 6 годам колонии строгого режима.

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