Россиянка сняла забавное видео с туалетной бумагой и стала звездой в Америке

Ролик получился очень позитивным. Фото: стоп-кадр из видео Оксаны Бец

Жительница Новосибирска Оксана Бец проснулась звездой после того, как выложила в соцсети забавное видео с подругами. Женщины на время перевоплотились в миньонов – героев популярного мультфильма «Гадкий я». Видео сибирячки сняли 1 января. Решили просто повеселиться во время девчачьих посиделок. Взяли рулоны туалетной бумаги и сделали из них глаза как у желтых существ.

- Мы с Ксюхой 1 января сняли видос – рилс, просто тупой. Уже вечером, изрядно замученные нарзаном. Соцсети закинули его в Латинскую Америку, – написала Оксана.

У видео уже около 1 миллиона просмотров.

− А еще больше 15 тысяч комментариев. Публика – это Латинская и Северная Америка, Скандинавия. Как-то очень неожиданно вышло! И все отмечают в комментариях своих друзей, пишут: «О, нам нужно сделать так же!». Смеются, оставляют смайлики, − рассказала КП-Новосибирск Оксана Бец.

Останавливаться на достигнутом Оксана не планирует. Она уже уговаривает друзей на съемки новых роликов.

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