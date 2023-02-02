Полиция задержала рецидивиста, избившего новосибирскую журналистку Анну Леонову в Питере

Девушка сильно пострадала. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция задержала подозреваемого в нападении на продюсера и экс-журналиста Анну Леонову из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Сотрудники полиции задержали 40-летнего подозреваемого в городе Мурино. Уроженец Нижегородской области был ранее судим, возбуждено уголовное дело по статье о побоях, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Продюсер и экс-журналист Анна Леонова стала жертвой нападения прохожего вечером 28 января. Девушка вышла из подъезда дома на улице Суворовский проспект,38 и заметила неизвестного, который справлял нужду на автомобиль. Она сделала замечание прохожему и вышла на улицу. Возле остановки «Суворовский проспект» мужчина нагнал девушку и стал избивать с особой жестокостью, угрожал убийством.

Анну Леонову доставили в больницу, там поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, параорбитальные гематомы обеих сторон, ушибленная рана лба, контузия придаточного аппарата средней степени тяжести, контузия глазного яблока. Подписчики девушки-блогера помогли найти видео момента нападения с камер наблюдения.

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