«Не хотел быть беспомощным»: новосибирские хирурги восстановили колено 97-летнему ученому-изобретателю

В Новосибирске хирурги восстановили колено 97-летнему фронтовику и учёному-изобретателю. Фото: пресс-служба НИИТО.

Необычного пациента прооперировали в НИИТО. На столе хирургов оказался 97-летний Владимир Васильевич Сбоев – фронтовик и ученый-изобретатель. Не смотря на солидный возраст, Владимир Васильевич активный и жизнелюбивый мужчина. Он хотел, чтобы врачи избавили его от боли в коленях и вернули подвижность ногам.

– Пациент поступил к нам со стандартной проблемой — деформирующий артроз коленного сустава. Деформация была выраженной, ходить Владимиру Васильевичу было неудобно, больно. В связи с чем было показано протезирование коленного сустава, – рассказали в пресс-службе НИИТО.

По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением № 3, к.м.н. Владислава Баитова, 97-летнему пенсионеру была необходима нормальная подвижность ноги. Так как он – активный человек.

– Мы говорим про случай, когда возраст — похоже, ничего не значащая цифра в паспорте, – подчеркнул врач.

Хирургическая бригада максимально ответственно прооперировала пациента в щадящем для него режиме.

После вмешательства Владимир Васильевич быстро восстановился. Говорит, что чувствует себя прекрасно. Уже встает, ходит при помощи костылей. Настроен, что к лету будет полноценно двигаться и работать в огороде.

– Я активный человек, у меня вроде все органы работают нормально. А тут заболели колени. Это меня никак не устраивает. Я подумал — что будет? Противопоказаний нет. А вдруг я проживу ещё лет 10? Понимаете, быть хилым же очень страшно. Когда ты беспомощный — это ужасно. Вот и решился на операцию, – поделился пенсионер.

В НИИТО рассказали, что родился Владимир Васильевич в 1925 году в Иркутской области. С 17 лет воевал. Во время боевых действий был несколько раз ранен и контужен. Но это не повлияло на его интерес к жизни. После окончания Великой Отечественной стал подрабатывать на заводе «Сибсельмаш» — сперва грузчиком, после — инженером-электриком.

– Затем поступил в педагогический институт на кафедру физики, после чего его пригласили работать в открывшийся в 1950-х Новосибирский электротехнический институт, – уточнили в НИИТО.

Известен Владимир Васильевич и своими изобретениями. Он занимался созданием снегоболотоходов. Знаменитая разработка Владимира Васильевича — так называемые «сани Сбоева».

– На Чкаловском заводе построили опытный образец снегохода-амфибии. Этот снегоход может передвигаться по снегу любой глубины и плотности, льду, засоренным и заросшим водоемам, залитой водой весенней тундре и без какой-либо подготовки переходит из одной среды в другую, – добавили в пресс-службе НИИТО.

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