«Стояла полтора часа на холоде»: В Новосибирске беременная женщина пожаловалась на охранника, выгнавшего ее из коридора роддома

В Новосибирске беременную женщину с астмой и болями в животе не приняли в роддоме без направления. Фото: предоставлено мамой беременной.

Жительница Искитима 30-летняя Ольга пожаловалась, что ее не приняли в роддоме Новосибирской областной больницы. Туда она поступила с болями в животе. Также, по словам молодой женщины, ее выдворили из коридора больницы в холодный тамбур. Об этом мать беременной рассказала КП-Новосибирск.

– 30 января моя дочь, у которой идет 40-я неделя беременности, почувствовала боли в животе, решила, что начались роды, вызвала скорую. Сначала ее увезли в СО РАН. Так как у моей дочери бронхиальная астма 3-й степени, оттуда ее по скорой направили в роддом Новосибирской областной больницы, в Новосибирск, – сообщила мама беременной. – Там дочь осмотрел врач. Сказал, что она не в родах. И, потому что у нее нет направления в их больницу, принять он ее не может. Отправил дочь домой. Она на это ответила, мол, как она поедет в Искитим? Время-то почти ночь, на улице зима, мороз, родственников в Новосибирске нет… Но это врача не волновало.

Медик отправил беременную в коридор. А оттуда, по словам беременной, ее выпроводил охранник.

– Выгнал беременную женщину в холодный тамбур! Благо, что удалось дозвониться до родственника, чтобы отвез ее домой. Но его пришлось ждать. Дочь на сносях с астмой стояла полтора часа в холодном тамбуре больницы! – возмущается мама сибирячки.

1 февраля Ольга планово легла на роды в Академгородок. Родственники переживают, что переохлаждение негативно скажется на здоровье роженицы и ее ребенка.

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