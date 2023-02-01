В Новосибирске рядом с площадью Калинина появится новый парк

Парк расположится на территории в 3,35 гектар. Фото: "Зеленый Новосибирск"

В Новосибирске на территории Ботанического жилмассива планируют благоустроить одноименный сквер. Ограниченная улицами Дачной и Дмитрия Донского зеленая зона обзаведется качелями, вольерами для белок, а также детской и спортивной площадками и станет продолжением Тимирязевского парка. Дизайн-проект можно посмотреть на портале «Зеленый Новосибирск».

— На месте сквера появится современный дисперсный парк, представляющий собой «зелёный» коридор как гармоничное продолжение Тимирязевского парка. Там будут организованы цветники и ландшафтные группы, появятся тихие благоустроенные зоны отдыха и прогулочные зоны, а также зона эстрады для общественных собраний, — указано в проекте.

Зеленая зона станет гармоничным продолжением Тимирязевского парка. Фото: "Зеленый Новосибирск"

Планируется, что при благоустройстве не будут избавляться от цветников, которые разбили местные жители, а также кустарников и деревьев. Однако дизайнеры планируют привести все это к единому стилю.

При составлении проекта дизайнеры подумали и об огромном количестве белок, которых местные регулярно подкармливают. Для них будет создан специальный вольер. Установить его планируют на месте старой голубятни.

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