В Новосибирской области похолодает до -31 градуса

Сильное похолодание синоптики обещают в ночь на 2 февраля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирскую область с наступлением февраля пришли морозы, сменившие последние снежные дни января. По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на 2 февраля в регионе похолодает до -31 градуса. В столице Сибири будет ненамного теплее — до -28 градусов.

— В четверг, 2 февраля, ночью ожидается -21…-23 градуса, в пригороде мороз будет сильнее — до -28 градусов. Днем немного потеплеет — -14…-16 градусов. Осадков не ожидается, местами город накроют туманы, на дорогах гололедица, ветер переменный 2-7 м/с. В пятницу, 3 февраля, ночью будет -21…-23 градуса, в пригороде — -26 градусов. Днем столбики термометра поднимутся до -13…-15 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, — рассказали синоптики.

Напомним, что первая декада февраля, по словам метеорологов, обещает быть морозной. Похолодание в Новосибирск и область принесут воздушные массы с северных районов Якутии.

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