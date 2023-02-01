В зоне СВО погиб военнослужащий из Новосибирской области Александр Филимонов

В зоне СВО погиб 45-летний Александр Филимонов. Фото: администрация Каргатского района

В зоне СВО погиб 45-летний житель Новосибирской области Александр Филимонов. Его не стало 6 января.

— Александр честно и беззаветно исполнял свой воинский долг, защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Глубоко скорбим вместе с родными и друзьями Александра Филимонова. Память о Герое навсегда останется в наших сердцах,—- сообщили в администрации Каргатского района.

Напомним, что президент Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России участнику СВО 37-летнему старшине из Новосибирска Алмазу Сафину. В ходе артиллерийского налета старшина Сафин получил тяжелое осколочное ранение, но, несмотря на это не оставил позиций. Он продолжил управлять подчиненными и вести прицельный огонь по превосходящим в численности подразделениям ВСУ.

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