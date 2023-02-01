Мэрию Новосибирска оштрафовали из-за отсутствия дорожных знаков на улице Серебренниковской

Знаки установили после вмешательства судебных приставов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Новосибирска получила несколько штрафов из-за отсутствия дорожных знаков. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.
Речь идет о знаках «Пешеходный переход». Суд потребовал установить их на улице Серебренниковской, но Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии этого не сделал в добровольные сроки.
− Пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора. Затем сотрудник органа принудительного исполнения привлекла должника к административной ответственности по части первой статьи 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»), − говорится на сайте судебных приставов.
Должник оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей. Затем его еще два раза привлекли к ответственности.
Начальника Департамента предупредили, что может быть возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ − «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После этого дорожные знаки были установлены. Один появился недалеко от дома №35, второй (дублирующий) − над проезжей частью.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер