Мэрию Новосибирска оштрафовали из-за отсутствия дорожных знаков на улице Серебренниковской

Знаки установили после вмешательства судебных приставов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Новосибирска получила несколько штрафов из-за отсутствия дорожных знаков. Об этом сообщили в ГУ ФССП по региону.

Речь идет о знаках «Пешеходный переход». Суд потребовал установить их на улице Серебренниковской, но Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии этого не сделал в добровольные сроки.

− Пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора. Затем сотрудник органа принудительного исполнения привлекла должника к административной ответственности по части первой статьи 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»), − говорится на сайте судебных приставов.

Должник оплатил штраф в размере 30 тысяч рублей. Затем его еще два раза привлекли к ответственности.

Начальника Департамента предупредили, что может быть возбуждено уголовное дело по статье 315 УК РФ − «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». После этого дорожные знаки были установлены. Один появился недалеко от дома №35, второй (дублирующий) − над проезжей частью.

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