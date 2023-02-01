Новосибирцам объяснили, можно ли заболеть менингитом после прогулки без шапки. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Стало известно, можно ли заболеть менингитом, если прогуляться зимой без шапки. Убеждение, которым так любят пугать детей взрослые, оказалось мифом. Об этом заявила терапевт Ольга Чиркова. Но гулять с непокрытой головой по холоду все же нельзя. Из-за этого можно подхватить ОРВИ, дерматит или заработать мигрень.

Менингит, по словам медика, инфекционная болезнь. От холода же может появиться мигрень или дерматит кожи головы, что навредит волосам. Может начаться даже облысение. Также холод подавляет иммунитет, и поэтому, переохладившись, можно заболеть ОРВИ.

– Кроме того, можно застудить лицевой и тройничный нерв, — подчеркнула эксперт в беседе с NEWS.ru.

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