Новосибирскую филармонию возглавила Ирина Устинова

1 февраля коллективу Новосибирской государственной филармонии представили нового руководителя. Им стала Ирина Устинова.

По сообщению филармонии, Устинова заняла должность руководителя по итогам конкурса. Она показала лучший результат по итогам тестирования и собеседования, представив концепцию развития учреждения.

— Вступление в должность руководителя Новосибирской филармонии — честь для меня. Двенадцатилетний опыт работы в Карельской филармонии позволяет в полной мере оценить всю значимость творческого потенциала филармонии Новосибирска, которая не только занимает важное место на творческой карте нашей страны, но и хорошо известна зарубежным коллегам и слушателям. Новосибирская филармония — это известный бренд и авторитетное учреждение в профессиональном сообществе, — прокомментировала назначение Ирина Устинова.

Ирина Устинова окончила Петрозаводскую государственную консерваторию имени А.К. Глазунова по специальности «Музыковедение», также она отучилась в Международном институте экономики и права по специальности «Менеджмент организации». В сфере культуры Устинова работает более 25 лет, 12 из них она возглавляла Карельскую государственную филармонию. Под ее руководством филармония реализовывала такие проекты, как международные фестивали «Онего-Классик», Ruskeala Symphony и многие другие.

Напомним, что Новосибирская филармония до последнего не раскрывала секрет, кто же ее возглавит. Также ничего не рассказывали и в Минкультуры, ссылаясь на то, что назначение состоится только в феврале. Тайну раскрыл глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, опубликовав в соцсетях еще в конце января, что возглавит филармонию Ирина Устинова.

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