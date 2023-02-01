На Алтае волонтёры спасают собаку, которая потеряла ногу

На Алтае спасают безногую собаку. Фото: vk.com/predannost.

В Бийске зоозащитники спасают собаку, у которой вместо ноги торчат кости. Об этом рассказали в местной группе общества защиты животных, сообщает amic.ru.

– Это жизнерадостная небольшая собачка, очень ласковая. За что с ней-то так? В голове не укладывается до чего доходит... У нас уже нет сил, правда, как всё это выдержать и вынести, мы не знаем, утром не хочется просыпаться, – рассказывают волонтеры.

Собаке срочно нужна операция.

В комментариях местные жители предположили, что сделать такое с собакой могли не только живодеры. Животное могло попасть под трамвай.

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